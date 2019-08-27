Эль-Хасака, Сирия, , 14:35 — REGNUM

В городе Эш-Шаддади в сирийской провинции Эль-Хасака прогремел взрыв, сообщает 27 августа SANA.

По данным агентства, на одной из городских дорог подорвался заминированный мотоцикл. В результате пострадали мирные жители, их число не уточняется. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа на северо-востоке Сирии взорвался легковой автомобиль, начиненный взрывчаткой. В результате взрыва погибли три человека, еще несколько получили ранения.

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