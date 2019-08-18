Дамаск, , 18:29 — REGNUM

Легковой автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался в Сирии. Об этом сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на местные источники.

Теракт произошел сегодня, 18 августа, у здания одной из школ в районе Камышлы. По последним данным, в результате происшествия погибли три человека, еще несколько получили ранения.

Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Ранее сообщалось о гибели одного человека.

Читайте также: При подрыве автомобиля в Сирии погиб один человек