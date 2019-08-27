Красноярск, , 09:03 — REGNUM

Число лесных пожаров-отказников в России за последние сутки 26 августа, увеличилось почти на 30, тогда как общая площадь возгораний, наоборот, снизилась. Такой вывод можно сделать из официальных данных ФБУ «Авиалесоохрана», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всего на утро 27 августа в стране действует 81 лесной пожар, по которому прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС, а общая площадь таких очагов составила 456 544 га.

Больше всего лесных возгораний, которые решением Минприроды РФ разрешается не тушить в силу труднодоступности и большой удалённости от населённых пунктов, находятся в Красноярском крае (14 пожаров площадью 279 083 га). Далее в этом огненном рейтинге значатся: Якутия (60 пожаров площадью 153 749 га), Чукотка (один пожар площадью16 169 га) и Бурятия (один пожар площадью4 108 га).

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 26 августа в России действовало 52 лесных очага, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Их общая площадь составляла 650 984 га.

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На утро 27 августа на территории России действовал91 лесной пожар,по которому проводились работы по активному тушению. Общая площадь возгораний составила 43 335 га.

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