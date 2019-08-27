Красноярск, , 08:49 — REGNUM

Обстановка с лесными пожарами в России меняется ежедневно и существенным образом. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 27 августа на территории страны действовал 91 лесной пожар, по которому проводились работы по активному тушению. Общая площадь возгораний составила 43 335 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 26 августа в России действовало 70 таких лесных пожаров, а их площадь составляла 56 082 га (25 августа таких очагов было 109, но общая площадь была меньше — 50 140 га).

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Таким образом, за последние сутки число природных очагов увеличилось на 21, тогда как общая площадь возгораний увеличилась на 6,8 тысячи га.

Больше всего леса горит сейчас в Красноярском крае. Там на землях лесного фонда действует 66 пожаров общей площадью 19 570 га. Далее следуют: Камчатский край (два пожара площадью 11 948 га), Чукотка (два пожара площадью 8 435 га) и Иркутская область (пять пожаров площадью 2 200 га).