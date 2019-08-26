Якутск, , 08:46 — REGNUM

Почти на 180 тысяч гектаров уменьшилась площадь так называемых пожаров-отказников в России за прошедшие выходные — 24−25 августа 2019 года. По данным ФБУ «Авиалесохрана», на утро 26 августа в стране полыхает 52 лесных очага, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Их общая площадь составляет 650 984 га, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Больше всего пожаров, которые можно не тушить в силу труднодоступности и большой удалённости от населённых пунктов, находится в Якутии (35 очагов на площади 353 696 га). Далее в этом огненном рейтинге следует Красноярский край (14 пожаров-отказников на площади 276 954 га) и Чукотка (один пожар площадью 16 169 га).

На утро 25 августа в России действовало 59 лесных пожаров-отказников, а площадь, пройденная огнём, составляла 675 859 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 23 августа в стране действовал 81 лесной пожар-отказник общей площадью 873 203 га, тогда как 22 августа таких очагов насчитывалось 78, а их площадь составляла 838 696 га.

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