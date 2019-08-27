Дейтон, США, , 08:17 — REGNUM

В Соединенных Штатах в результате дорожно-транспортного происшествия с участием угнанного полицейского автомобиля погибли двое детей, еще как минимум десять человек пострадали, сообщает CBS.

По данным телерадиокомпании, ДТП произошло в городе Дейтон (штат Огайо). Угнанный полицейский автомобиль врезался в припаркованные машины. Среди пострадавших как минимум семеро — дети. Подозреваемый в угоне также был госпитализирован.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в американском штате Небраска пять пассажиров автомобиля погибли в результате ДТП. Спортивный внедорожник, двигавшийся в северном направлении, потерял управление, пересек центральную линию и врезался во встречный полуприцеп. Двое взрослых и дети в возрасте 9, 13 и 14 лет погибли на месте.

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