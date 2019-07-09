Вашингтон, , 21:54 — REGNUM

В американском штате Колорадо медведь устроил угон автомобиля и разбил его, сообщает 9 июля местная полиция на своей странице в Facebook.

Редкое правонарушение произошло в городе Боулдер с населением более 100 тыс. человек.

Медведь смог залезть в незапертый автомобиль, но дверца за ним захлопнулась и зверь, пытаясь вырваться из «ловушки», поставил нейтральную передачу.

Автомобиль поехал по склону холма и в итоге врезался в дерево. Машина пострадала настолько сильно, что медведь смог выбраться из салона и скрыться с места происшествия.

Местные полицейские рекомендуют жителям города запирать свои автомобили.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате ДТП в Танзании погибли семь человек