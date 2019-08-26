Екатеринбург, , 16:33 — REGNUM

В Свердловской области глава регионального министерства здравоохранения Андрей Цветков вызван из отпуска. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

«Из отпуска вызван министр здравоохранения региона. Завтра проведем большое совещание по ситуации. Выслушаем и врачей, и руководство больниц, и профсоюз, и Минздрав. Попробуем понять, где допущены ошибки и что нужно сделать», — написал глава Свердловской области.

Он также подчеркнул, что региональные власти сделают всё возможное, чтобы жители Нижнего Тагила не остались без хирургической помощи.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле следят за ситуацией с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле.

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Также сегодня стало известно, что представители аппарата прокуратуры Свердловской области намерены провести проверку соблюдения трудовых прав медиков в больницах Нижнего Тагила. Их выезд состоится 28 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Тагиле недовольные условиями труда и зарплатой хирурги центральной городской больницы № 1 написали заявления об увольнении. До этого аналогичная ситуация в начале августа произошла в Демидовской больнице Нижнего Тагила.

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