Екатеринбург, 26 августа 2019, 16:33 — REGNUM
В Свердловской области глава регионального министерства здравоохранения Андрей Цветков вызван из отпуска. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
Он также подчеркнул, что региональные власти сделают всё возможное, чтобы жители Нижнего Тагила не остались без хирургической помощи.
Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле следят за ситуацией с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле.
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Также сегодня стало известно, что представители аппарата прокуратуры Свердловской области намерены провести проверку соблюдения трудовых прав медиков в больницах Нижнего Тагила. Их выезд состоится 28 августа.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Тагиле недовольные условиями труда и зарплатой хирурги центральной городской больницы № 1 написали заявления об увольнении. До этого аналогичная ситуация в начале августа произошла в Демидовской больнице Нижнего Тагила.
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