Москва, , 14:06 — REGNUM

В Кремле наблюдают за ситуацией с увольнением хирургов из центральной больницы Нижнего Тагила. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется», — цитируют его РИА Новости.

Он также добавил, что этот вопрос касается областных властей и Минздрава, и они им занимаются.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал возник на прошлой неделе. Шестеро хирургов написали заявления об увольнении. Они обосновали свое решение высокими нагрузками и низкими окладами.

После возникшей огласки чиновники засуетились. В Нижний Тагил была направлена специальная комиссия. По последним данным, один из хирургов отозвал всвоё заявление. Ещё пятеро пока думают.

А тем временем власти заверяют, что население Нижнего Тагила не останется без помощи хирургов. В крайнем случае заменить уходящих готовы врачами из Екатеринбурга.

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