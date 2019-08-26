Москва, , 11:32 — REGNUM

Росгидромет обнародовал данные о составе проб воздуха в Северодвинске, Полученных после взрыва на военном полигоне.

Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, радионуклидный состав проб отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T½=9,3 ч), 139Ba (T½=83 мин), 140Ba (T½=12,8 дней) и его дочернего радионуклида 140La (T½=40ч), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы (ИРГ).

«Именно они и стали причиной кратковременного повышения МАЭД 8 августа 2019 года в Северодвинске», — подчеркнули в Росгидромете.

Напомним, после взрыва на военном полигоне в Северодвинске было зафиксировано превышение уровня радиации. При этом публикуемые данные разнились — по данным Росгидромета, были зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4−16 раз по сравнению с фоновыми значениями. По данным администрации Северодвинска, было зафиксировано не превышение, а повышение уровня радиации. Специалисты федерального ядерного центра сообщили СМИ о кратковременном превышении радиации в 2 раза.

В настоящее время, как сообщает Росгидромет, в пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в городах Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются. Радиационная обстановка стабилизировалась.

Измерения активности и гамма-спектрометрический анализ проб радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях проводили Северное УГМС и НПО «Тайфун».