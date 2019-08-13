Северодвинск, Архангельская область, , 12:05 — REGNUM

Уровень радиации после взрыва на полигоне в Архангельской области превышал фоновые значения в 4−16 раз. Об этом сообщил начальник управления мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды (УМСЗ) Росгидромета Юрий Пешков, сообщает пресс-служба ведомства.

Превышения мощности дозы гамма-излучения в 4−16 раз по сравнению с фоновыми значениями были зафиксированы в полдень 8 августа в городе Северодвинске. Среднее значение фона для Северодвинска составляет 0,11 мкЗв/ч.

Автоматизированная система контроля радиационной обстановки зафиксировала превышение в шести из восьми пунктов наблюдения. Максимальное значение составило 1,78 мкЗв/ч.

Радиационный фон нормализовался через два часа, и в 14:30 составлял от 0,13 до 0,16 мкЗв/ч. В Архангельске превышений радиационного фона в день ЧП не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа при испытаниях ракетного двигателя под Северодвинском произошел взрыв, унесший жизни пяти специалистов, сотрудников Росатома.

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