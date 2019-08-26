Хабаровск, , 09:12 — REGNUM

Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровском крае изъяли в одной из типографий Комсомольска-на-Амуре нелегальный тираж предвыборной газеты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Газета была направлена на очернение участников предвыборной гонки за места в краевой думе региона, в частности, нескольких политических партий. В МВД полагают, что в типографии просто не стали особо выяснить, что за заказ, соблазнившись выгодной сделкой. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Хабаровском крае пройдёт масштабная избирательная кампания. Граждане будут выбирать депутата Госдумы РФ по Комсомольскому округу, депутатов краевой думы, мэров городов. Доктор политических наук Илдус Ярулин полагает, что ситуация в регионе накануне выборов непредсказуема: народ не верит партиям, а партии озабочены лишь собственными рейтингами, а не проблемами людей.