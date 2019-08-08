Хабаровск, , 05:20 — REGNUM

Итоги выборов в Хабаровском крае на сегодняшний день вряд ли кто-то возьмётся предсказать. Избиратели не верят партиям, а партии озабочены исключительно получением мандатов, а не проблемами народа. Явка ожидается минимальная. Таким мнением поделился доктор политических наук Илдус Ярулин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В Хабаровск приезжает секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак. И этот визит — неспроста. Можно полагать, что в Москве понимают, что происходит и не намерены допустить «разгул анархии» в регионе в частности и на Дальнем Востоке вообще. И если такое понимание есть, то это приветствуется. С другой стороны — мы сегодня даже приблизительно не можем спрогнозировать, каким будет состав Законодательной думы края после 8 сентября. Очень много новых лиц, причем, эти люди, как правило, малоизвестны. Много новых лиц в партиях, много самовыдвиженцев. Явка будет, думаю, не более 20 — 25%. Люди в принципе не понимают, зачем нужна краевая дума. Остаётся надежда на то, что придут всё-таки действительно деятельные, грамотные люди. Но смогут ли они повести людей за собой, убедить прийти на выборы — пока вопрос», — считает Илдус Ярулин.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года в Хабаровском крае пройдёт масштабная избирательная кампания. Граждане будут выбирать депутата ГД РФ, региональную и муниципальные думы, мэров городов. Накануне выборов губернатор края Сергей Фургал предложил сократить оплачиваемые места в краевой думе с 18 до 12.