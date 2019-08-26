Новосибирск, , 06:01 — REGNUM

Ресторан PuppenHaus, который загорелся в центре Новосибирске 18 августа, будет восстановлен. Об этом сообщают «Вести Новосибирск» со ссылкой на интервью с владельцем заведения Владимира Бурковского.

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По словам ресторатора, огонь повредил само здание, пострадало и много коллекционных кукол.

Однако, заведение, которое многие называют достопримечательностью города, планируют восстановить в кратчайшие сроки. По словам Бурковского, в сентябре заработает кухня, а к молодёжному чемпионату мира по хоккею, который пройдёт в Новосибирске в 2023 году, ресторан удивит гостей «новыми начинаниями».

Сейчас для восстановления PuppenHaus создан благотворительный фонд. Письма, звонки и сообщения со словами поддержки в адрес руководства идут со всего мира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ресторан Puppen Haus в центре Новосибисрка загорелся вечером 18 августа. Площадь пожара составила 160 кв. метров. Посетители и сотрудники заведения смогли эвакуироваться самостоятельно. Пострадавших нет.

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