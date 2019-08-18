Новосибирск, , 17:43 — REGNUM

Возгорание в ресторане локализовано пожарными в центре Новосибирска. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожар в ресторане Mchs.gov.ru

Сообщение о возгорании в ресторане «Puppen Haus» поступило в 19:38 по местному времени (15:38 мск). Площадь пожара составляет 160 кв. метров.

Все находившиеся в ресторане люди смогли эвакуироваться самостоятельно до приезда пожарных. Пострадавших нет. Была угроза перехода пламени на соседнее здание с фасадом из стекла и на деревянный дом.

В настоящее время угроза для близлежащих строений отсутствует, пожар удалось локализовать. Огнеборцы ликвидируют очаги открытого пламени. В тушении пожара участвуют 12 единиц техники и 42 пожарных. Рядом с местом происшествия дежурят медики бригады скорой помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в игровом клубе «Сталкер» в городе Ростове-на-Дону. Причиной пожара стали наружные блоки кондиционеров. Пострадавших при пожаре нет.

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