Хабаровск, , 21:06 — REGNUM

В Хабаровском крае перевернулось транспортное средство — Toyota Rav 4 (джип). Об этом сообщили РИА Новости в ГИБДД.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП произошло в субботу, 24 августа, на трассе Благодатное — Князе-Волконское. По последним данным, в результате аварии погибли пять человек (водитель и четыре пассажира).

Собеседник агентства рассказал, что водитель иномарки в момент ДТП, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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