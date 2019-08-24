Омск, , 15:58 — REGNUM

Восемь человек были госпитализированы после столкновения автобуса ПАЗ и микроавтобуса «Газель» в Омской области. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, ДТП произошло утром 24 августа в Кормиловском районе, на 52-м километре автотрассы Омск — Калачинск. В момент аварии в автобусе ПАЗ находились восемь пассажиров, в салоне микроавтобуса «Газель» ехали семь пассажиров.

Были госпитализированы водитель и семь пассажиров микроавтобуса «Газель». В настоящее время в медучреждении находится одна пассажирка, водитель автобуса и остальные пассажиры были отпущены на амбулаторное лечение.

Начата проверка обстоятельств и причин ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о публикации МИДом Армении имён граждан республики, погибших 24 августа в результате ДТП в Краснодарском крае возле города Армавира.

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