Соледар, ДНР, 23 августа 2019, 10:01 — REGNUM
За минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР 141 единицу боеприпасов в ходе восьми обстрелов, сообщили 23 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском направлении ВСУ выпустили девять мин калибра 120 мм, использовали вооружение БТР, гранатомёты АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие. На донецком направлении зафиксированы взрывы пяти гранат АГС.
На мариупольском направлении украинские силовики применили вооружение БМП, зенитные установки, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате миномётного обстрела окраины Горловки, сгорели два жилых дома на улице Садовой. Повреждены четыре здания в посёлке Коминтерново. Данных о пострадавших мирных жителях пока не поступало.
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Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 11 единиц боеприпасов. В результате обстрела никто не пострадал.
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