Соледар, ДНР, , 10:01 — REGNUM

За минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР 141 единицу боеприпасов в ходе восьми обстрелов, сообщили 23 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении ВСУ выпустили девять мин калибра 120 мм, использовали вооружение БТР, гранатомёты АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие. На донецком направлении зафиксированы взрывы пяти гранат АГС.

На мариупольском направлении украинские силовики применили вооружение БМП, зенитные установки, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Доломитное, Зайцево, Ясиноватая, Коминтерново, Октябрь», — сказано в сообщении.

В результате миномётного обстрела окраины Горловки, сгорели два жилых дома на улице Садовой. Повреждены четыре здания в посёлке Коминтерново. Данных о пострадавших мирных жителях пока не поступало.

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Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 11 единиц боеприпасов. В результате обстрела никто не пострадал.

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