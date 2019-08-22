Горловка, ДНР, , 21:18 — REGNUM

Украинские военные вечером 22 августа подвергли миномётному обстрелу посёлок шахты имени Гагарина на окраине Горловки. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Как уточняется, в течение десяти минут в мирных кварталах разорвалось девять мин калибром 120 миллиметров.

«В результате обстрела произошло возгорание двух жилых домов по улице Садовой, 17 и 18», — говорится в сообщении.

По данным властей ДНР, обстрелом руководил командующий 53-й бригадой Вооружённых сил Украины Андрей Поляков. Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Напомним, ранее на неделе в ходе заседания трёхсторонней контактной группы в Минске стороны конфликта в Донбассе подтвердили свою приверженность соблюдению бессрочного режима прекращения огня, который вступил в силу с 21 июля.

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