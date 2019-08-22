Закопане, 22 августа 2019, 23:48 — REGNUM
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил в Закопане туристов, ставших жертвами внезапного урагана и грозы в Татрах, 22 августа передает агентство Associated Press.
В настоящий момент известно, что от удара молнии в польских Татрах погибли пятеро человек, более ста туристов пострадали из-за молний и урагана. Один турист погиб и двое пострадали от удара молнии в словацких Татрах.
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