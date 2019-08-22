Закопане, , 23:48 — REGNUM

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил в Закопане туристов, ставших жертвами внезапного урагана и грозы в Татрах, 22 августа передает агентство Associated Press.

«Никто не ожидал, что такая внезапная буря разразится… это было что-то, что было невозможно предсказать» , — отметил Моравецкий во время заседания чрезвычайного совета в Закопане.

В настоящий момент известно, что от удара молнии в польских Татрах погибли пятеро человек, более ста туристов пострадали из-за молний и урагана. Один турист погиб и двое пострадали от удара молнии в словацких Татрах.

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