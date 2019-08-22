Варшава, 22 августа 2019, 23:03 — REGNUM
Не менее 100 туристов пострадали и четверо человек погибли от урагана в горах Татры на юге Польши, 22 августа передает агентство Reuters.
Утром 22 августа на Татры обрушился ливень с грозой и шквальный ветер. Молния поразила группу туристов на горе Гевонт. В числе погибших — двое детей.
На словацкой стороне Татр погиб один турист, двое получили ранения.
Большая часть пострадавших уже вывезена вертолетами в безопасные места. Спасатели пытаются оказать помощь двоим спелеологам, которые оказались в затопленной пещере после урагана.
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