Нур-Султан, , 11:10 — REGNUM

На нефтяном месторождении «Западная прорва» в Жылыойском районе Атырауской области Казахстана произошла технологическая авария. Об этом заявил директор областного филиала «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб» Еркин Шпанов, сообщает 22 августа агентство «КазТАГ».

По его словам, 17 августа на место происшествия выехала оперативная группа сотрудников филиала. Шпанов отметил, что при интенсивной и слаженной работе группы, несмотря на тяжелые условия, аварию ликвидировали в течение суток. На месторождении произошел интенсивный выброс воды и газа.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая 2019 года на нефтяном месторождении «Арыстановское» в Мангистауской области Казахстана произошло возгорание накопительной емкости. В результате аварии погибли двое работников.

Читайте также: Пожар на месторождении в Казахстане унес жизни двух работников