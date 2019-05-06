Пожар на месторождении в Казахстане унес жизни двух работников

Актау, Казахстан, , 12:54 — REGNUM Двое мужчин скончались от полученных ожогов в результате пожара на нефтяном месторождении «Арыстановское» в Мангистауской области Казахстана, сообщает 6 мая агентство «КазТАГ».

Отмечается, что 1 мая водитель водовоза и машинист-агрегатор направились к накопительной емкости у нефтяной скважины, где произошло возгорание. По данным управления здравоохранения области, мужчина 1989 года рождения получил 90% ожогов тела и скончался от полученных травм.

Второй работник 1960 года рождения находился в критическом состоянии, получив 85% ожога тела. Он был доставлен авиацией в Мангистаускую областную больницу. Пострадавший скончался, не приходя в сознание.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта на месторождении «Каламкас» в Мангистауской области Казахстана произошло возгорание одной из скважин, которое пожарные не могли ликвидировать в течение трех дней. В результате возгорания никто не пострадал.

Читайте также: Пожар на месторождении «Каламкас»: приостановлена лицензия буровой компании