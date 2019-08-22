Владивосток, , 04:06 — REGNUM

Таможенный пост «Полтавка», расположенный в Октябрьском районе Приморья, из-за паводка прекратил свою работу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Вышедшая из берегов река Гранитная отрезала подъездные пути к таможенному пункту пропуска, из-за чего пункт пропуска «Полтавка» вынужден был прекратить свою работу. Возобновление работы возможно только после спадения уровня воды, считают в таможенном управлении.

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Как сообщало ИА REGNUM, проливные дожди и грозы не покинут Приморье в ближайшее время. 22 и 23 августа синоптики прогнозируют осадки до 45 мм за 12 часов и менее, ожидается выход из берегов ряда рек, расположенных в пониженных местах.