Владивосток, , 10:15 — REGNUM

В Приморье опять будет дождливо: 22 и 23 августа синоптики предвещают проливные дожди и грозы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шишкин. Перед дождем. 1884

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Предполагается, что количество осадков превысит 45 мм за 12 часов и менее. Во многих районах края дожди будут сопровождаться грозами. Также предполагается повышение уровня воды в реках до их выхода из поймы и подтопления отдельных территорий.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае дорожные службы восстановили транспортное сообщение со всеми населенными пунктами, ранее отрезанными от сообщения.