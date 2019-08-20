Владивосток, 20 августа 2019, 04:42 — REGNUM
Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил Октябрьский район, более всего пострадавший от воздействия тайфуна «Кроса» и последовавших за ним проливных дождей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Парк «Изумрудная долина» и село в Приморье водой отрезаны от внешнего мира
Подтопленными в Октябрьском районе на данный момент считается 397 жилых домов и 685 придомовых подворий. Наиболее пострадавшие — это сёла Синельниково-1, Синельниково-2 и Покровка. Здесь спасатели производят откачку воды из домов и просушку помещений.
Осмотрев территорию, губернатор дал указание направить в подтопленные сёла дополнительные силы МЧС, а также мотопомпы, тепловые пушки и подвижные насосные станции.
Читайте также: В Приморье объявлено очередное штормовое предупреждение
Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в ожидании очередного стихийного бедствия объявлено штормовое предупреждение. 22−23 августа ожидаются новые грозы, проливные дожди, подъём уровня воды в реках до трёх метров.