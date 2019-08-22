Биробиджан, , 03:43 — REGNUM

Паводок накрыл столицу Еврейской автономной области: около сотни затопленных домов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Биробиджане и окрестностях паводком на сегодняшний день подтоплено 791 придомовая территория и 91 дом. Гидрологическая обстановка остаётся сложной: наблюдатели фиксируют повышение уровня воды.

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Как сообщало ИА REGNUM, в пригороде Биробиджана муниципальное предприятие «Водоканал» приступило к доставке населению бутилированной воды. Ранее здесь были затоплены паводковой водой колодцы, вода в них стала непригодна для питья.