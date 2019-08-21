Биробиджан, , 04:57 — REGNUM

После затопления колодцев в пригороде Биробиджана в ЕАО, нарушилась система снабжения питьевой водой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бутилированная вода (cc) Valera N. Trubin

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В таких условиях было принято решение организовать снабжение населения бутилированной водой. В настоящее время вода в 5-литровых пластиковых бутылках доставляется в посёлки Тукалевский, Партизанский-1, Партизанский-2, Кирпичики, Амурский, Железнодорожный и Лукашова. Подвозом воды занимается МУП «Водоканал».

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают об опасности употребления воды из колодцев и кранов во время паводка.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской области в зоне паводка оказалось 19 населённых пунктов к части которых нет подъездных путей. Подтоплено порядка 1100 придомовых территорий и 37 жилых домов.