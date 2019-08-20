Биробиджан, , 02:52 — REGNUM

В Еврейской автономной области спасатели отметили метровый прирост уровня воды в реке Бира в районе населённого пункта Биракан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Гидрологическая ситуация ухудшается с каждым часом, в связи с резким подъёмом уровня воды в реках области, появилась опасность затопления целого ряда посёлков, таких как Тукалевский, Партизанский-1 и Партизанский-2. Ухудшение обстановки отмечено и на направлении посёлков Железнодорожный, Левобережный, Лукаши, Биробиджан-2 и Восточный.

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Как сообщало ИА REGNUM, в пригородных посёлках Биробиджана оказались подтопленными колодцы — они теперь наполнены мусором и сточными водами, вода в колодцах не пригодна для питья. Власти обещают организовать подвоз питьевой воды.