Биробиджан, , 03:34 — REGNUM

В Еврейской автономной области паводок накрыл уже 21 населённый пункт в нескольких районах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В зоне паводка находится 38 тысяч гектаров посевных площадей, подтоплено более 1 500 придомовых участков. Также сообщается, что вода перекрыла движение транспорта на 17 участках региональных дорог.

Власти региона усиливают информационную работу с населением, чтобы избежать волны слухов и домыслов относительно реальной ситуации с подтоплением территории.

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Как сообщало ИА REGNUM, синоптики прогнозируют усиление осадков в Еврейской автономной области. В ближайшие дни на регион обрушатся проливные дожди, которые осложнят паводковую ситуацию в области.