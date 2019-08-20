Биробиджан, , 07:42 — REGNUM

Количество населенных пунктов в зоне паводка в Еврейской автономной области увеличилось до 19. Об этом рассказали в правительстве региона, передает 20 августа RT.

Причиной паводка стали обильные осадки. В общей сложности подтоплены семь жилых домов, около 1,1 тыс. участков и более 37 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.

Днем ранее власти региона сообщали о 16 населенных пунктах в зоне подтопления. Из-за паводка перекрыты девять участков дорог. Так, автомобильное сообщение прервано с сёлами Амурзет, Квашнино и Биджан.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям пригородов Биробиджана власти обещают подвезти питьевую воду. Здесь колодцы из-за наводнения оказались заполнены мусором и сточными водами.

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