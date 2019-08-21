Биробиджан, , 06:44 — REGNUM

В ЕАО на ближайшие дни синоптики предсказывают череду новых осадков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По оценкам специалистов в августе в ЕАО среднестатистический объём влаги уже превышен на 40−50%, тем не менее, дожди продолжатся. Так, к исходу 21 августа в Биробиджане может выпасть до 40 мм осадков, что серьёзно повлияет на и без того сложную паводковую ситуацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате крупнейшего за последние годы наводнения, пришедшего в регион, под водой оказалось 19 населённых пунктов. Многие из них транспортно недоступны.