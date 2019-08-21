Бишкек, , 13:49 — REGNUM

Шансы найти трех казахстанских альпинистов, потерявшихся несколько дней назад во время спуска с пика Победы из-за снежной бури, практически отсутствуют. Такое мнение высказали в федерации альпинизма Алма-Аты и федерации альпинизма и спортивного скалолазания Казахстана, пишет «K-news».

Также стало известно, что военные альпинисты комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана пока не могут продолжить поиски пропавших в горах Киргизии казахстанцев Мурата Отепбаева, Андрея Корнеева и Александра Чечулина.

Причиной тому стало ухудшение погодных условий, из-за чего вертолет МИ-171 с казахстанскими спасателями пока не может вылететь из альпинистского лагеря «Каркары» и приступить к поисковым работам. Поиски планируется продолжить после окончания снегопада.

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