Бишкек, , 13:27 — REGNUM

Трое приехавших из Алма-Аты казахстанских альпинистов оказались в плену у снежной бури и потерялись в горах Киргизии во время спуска с пика Победы, пишет «Kaktus.media».

Ситуация осложняется тем, что у казахстанцев не осталось еды и не имеется с собой необходимого для долгого пребывания в таких условиях снаряжения. А также тем, что один из них — Александр Чечулин погиб, предположительно, от отека легких.

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По информации родственников пропавших альпинистов, выжившие Мурат Отепбаев и Андрей Корнеев застряли, вероятнее всего, на высоте 6 600 метров, и не имеют возможности связаться с кем-либо.

Спасатели МЧС Киргизии совместно с министерством обороны Казахстана проводят совместную операцию по спасению альпинистов — киргизские спасатели осмотрели горные участки на высоте до 6 000 метров с гражданского вертолета, казахские военные намерены прислать свой вертолет, способный подниматься на большую высоту.

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