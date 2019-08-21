Иркутск, , 13:05 — REGNUM

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что абсолютно все люди, которые лишились жилья из-за мощнейшего наводнения, получат дома или квартиры. Его слова приводит сегодня, 21 августа, официальный сайт региона.

По данным иркутского правительства, сейчас свидетельства на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения выдают только тем, кто лишился единственного жилья. Сергей Левченко дал понять, что остальным «лишенцам» средства на приобретение домов или квартир будут выделять из областного бюджета. Также регион рассчитывает на помощь федеральных властей.

«Я принял решение выделять средства из областного бюджета, не зависимо от того, есть ли у человека другое жильё или доли в праве общей собственности в других помещениях. Ситуации бывают разные. У кого-то есть очень маленькая доля в праве общей собственности, меньше социальной нормы, бывает так, что в доме прописаны одни люди, а по факту проживают их родственники, и они не получают жильё», — сказал Сергей Левченко. Анализ показал, что доли в праве общей собственности на другие объекты, либо другие жилые помещения имеют примерно 15% пострадавших от наводнения, а для приобретения жилья для них потребуется более миллиарда рублей.

Письма с просьбой помочь средствами из федерального бюджета уже направлены заместителю вице-премьеру российского правительства Виталию Мутко и министру финансов РФ Антону Силуанову.

Напомним, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. После проливных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. В конце июля началась вторая волна паводка. Порядка 45 тысяч человек признаны пострадавшими.

Проблема с обеспечением жильём всех, кто его потерял во время потопа, заключается в утверждённых российским правительством«Правилах предоставления финансового обеспечения гражданам, жилые помещения которых были утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области». Согласно этому документу, получить жильё взамен утраченного могут те, у кого нет в собственности или доли в праве общей собственности другого жилого помещения, пригодного для проживания, либо размер другой жилплощади не достигает учётной нормы, установленной Жилищным кодексом РФ.

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В ходе состоявшегося 15 августа заседания правительственной комиссии по ликвидации ЧС в Иркутской области Виталий Мутко заявил, что в Приангарье появляется «огромное количество заявлений от людей, которые там не живут и не жили».

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