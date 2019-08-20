Иркутск, , 12:40 — REGNUM

Властям Иркутской области, пострадавшей летом 2019 года от мощнейшего наводнения, проблематично исполнить поручение российского президента Владимира Путина о необходимости скорейшего обеспечения жильём граждан, оставшихся без крова. Как следует из официальной информации, опубликованной сегодня, 20 августа, на сайте иркутского правительства, проблема заключается в утверждённых российским правительством «Правилах предоставления финансового обеспечения гражданам, жилые помещения которых были утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документу, утверждённому 3 августа 2019 года, получить жильё взамен утраченного могут те, у кого нет в собственности или доли в праве общей собственности другого жилого помещения, пригодного для проживания, либо размер другой жилплощади не достигает учётной нормы, установленной Жилищным кодексом РФ.«На практике выяснилось, что у значительного числа людей, потерявших дома или квартиры, в собственности, либо в доле в праве общей собственности есть другое жильё, где проживают родители, бабушки, либо взрослые дети, для которых эта недвижимость и была куплена», — отмечают власти Иркутской области. Они утверждают, что проверки соответствия вызывают большие сложности и затягивают сроки принятия решений о предоставлении жилья. Это, в свою очередь, уже спровоцировало социальную напряженность среди пострадавших.

Предложение снять ограничения в обеспечении жильём пострадавших от наводнения губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил вице-премеру российского правительства Виталию Мутко.

Напомним, наводнение в Иркутской области, в результате которого пострадавшими признаны порядка 45 тысяч человек, началось с 26 июня 2019 года. В ходе состоявшегося 15 августазаседания правительственной комиссии по ликвидации ЧС в Иркутской области Виталий Муткозаявил, что в Приангарье появляется «огромное количество заявлений от людей, которые там не живут и не жили».

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