Иркутск, , 11:36 — REGNUM

Вице-премьер Российского правительства Виталий Мутко в ходе состоявшегося 15 августа заседания правительственной комиссии по ликвидации ЧС в Иркутской области заявил, что в пострадавшем от мощнейшего наводнения Приангарье появляется «огромное количество заявлений от людей, которые там не живут и не жили». Слова чиновника цитирует «Интерфакс».

При этом, Мутко отметил, что пострадавшие от потопа получили уже около 2,5 миллиардов рублей, и выплаты продолжаются, так как количество нуждающихся постоянно растет за счет новых судебных решений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после продолжительных дождей. Реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Не обошлось без жертв. Известно, как минимум, о 25 погибших. В конце июля в регион пришла вторая волна паводка, вызванная дождями. Наиболее пострадали города Тулун и Нижнеудинск. Пострадавшими признаны порядка 45 тысяч человек.