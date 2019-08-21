Владивосток, , 05:49 — REGNUM

В муниципальных образованиях Приморья, подвергшихся подтоплениям, к работе приступили оценочные комиссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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23 оценочные комиссии работают в Пограничном, Дальнереченском и Пожарском районах, в Уссурийском, Дальнереченском и Лесозаводском городских округах.

В настоящее время составлено уже более 1 120 актов обследования.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате наводнения в одном только Октябрьском районе Приморья оказались подтоплены 397 домов и 685 придомовых территорий.