Владивосток, , 07:18 — REGNUM

Дорожные службы Приморья отчитались о восстановлении транспортного сообщения со всеми населёнными пунктами, ранее отрезанные наводнением, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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К настоящему времени осталось несколько участков дорог, где затруднено движение для легкового транспорта. Дорожные службы приводят дороги к нормативному состоянию.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в муниципалитетах края начали работу 23 оценочные комиссии, которые подсчитывают ущерб, нанесённый инфраструктуре региона прошедшим наводнением.