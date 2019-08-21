Владивосток, 21 августа 2019, 04:21 — REGNUM
Снижение уровня воды позволило приморским дорожникам выполнить восстановительные работы на ряде ранее подтопленных дорог, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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В Октябрьском районе Приморья восстановлено транспортное сообщение с Новогеоргиевкой, в Уссурийском районе стали доступными Кугуки, Линевичи, Утёсное и Загородное. В Яковлевском районе дорожники приступили к очистке кюветов. В остальных районах Приморья отдельные участки транспортных магистралей доводятся дорожниками до нормативных параметров.
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Как сообщало ИА REGNUM, в результате наводнения в Приморье более всего пострадал Октябрьский район, где подтоплено 397 жилых домов и 685 придомовых территорий.