Уссурийск, Приморский край, 19 августа 2019, 11:48 — REGNUM
Последствием тайфуна «Кроса» стало затопление дорог, ведущих к парку отдыха «Изумрудная долина» под Уссурийском в Приморье, также нет проезда к селу Утёсному, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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По информации директора «Изумрудной долины» Сергея Вакуленко, парк затопило в ночь на понедельник 19 августа. Дорог из-за большой воды не видно, проезда нет и жители села Утёсное, а также сотрудники парка остались отрезанными со всех сторон.
Через два-три дня люди надеются, что вода спадёт.
Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Кроса» принёс в регион сильные дожди и ураганный ветер. Без дорог остались девять районов.