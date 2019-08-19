Биробиджан, , 09:17 — REGNUM

В пригороде Биробиджана ЕАО питьевые колодцы местных жителей оказались заполнены сточными водами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В пригородах Биробиджана, подвергшихся подтоплению, непригодной для питья стала вода в колодцах местных жителей: наблюдатели отмечают, что колодцы наполнились сточной водой и мусором, который принесло наводнение.

Городские власти планируют организовать подвоз питьевой воды.

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Как сообщало ИА REGNUM, на территориях подвергшихся наводнению в Еврейской автономной области люди отказываются от эвакуации. Спасатели предлагают людям помощь, но те не собираются покидать свои затопляемые дома.