Благовещенск, , 03:28 — REGNUM

Врио заместителя начальника ГУ МЧС по Амурской области Константин Рыбалко в интервью радио «Эхо Москвы в Благовещенске» раскрыл обстоятельства спасательной операции, проведённой МЧС в регионе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Константин Рыбалко отмечает, что в самом начале спасатели встречали серьёзное сопротивление со стороны населения, которое считало, что вода не будет угрожать их жилью и их жизням, отказывались от эвакуации, порой в грубой форме. Когда же вода накрывала дома, эти же люди требовали их эвакуировать, на что МЧС тратило уже не ресурсы автотранспорта, а дорогостоящие ресурсы авиационной техники.

Встречались, по словам Константина Рыбалко, и вопиющие случаи, когда люди, спасаясь от высокой воды, бросали своих малоподвижных родственников, а потом звонили из безопасного места в МЧС и требовали их спасти:

«200−300 метров шли по грудь в воде, чтобы спасти парализованную женщину, которую бросили сыновья. В школе остались ночевать слабовидящие люди, инвалиды, которых родственники побросали, убежали куда-то, сами эвакуировались, испугавшись большой воды».

Как отметил собеседник, к концу спасательной операции отношение населения к спасателям изменилось — люди поняли, что спасатели были готовы на всё, чтобы сберечь человеческие жизни.

Именно в том, что удалось избежать гибели людей в таком сильном наводнении, Константин Рыбалко видит смысл работы подчиненных ему спасательных подразделений.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье признаны аварийными и не подлежат ремонту 387 жилых домов, ещё 492 жилых дома могут быть отремонтированы. Также пострадало 19 объектов социальной значимости, всего на восстановительные работы будет потрачено 1 млрд 300 млн рублей.