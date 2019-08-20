Благовещенск, , 03:41 — REGNUM

В Амурской области определились с количеством жилья, повреждённого или уничтоженного в результате произошедшего наводнения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Всего признаны аварийными и восстановлению не подлежат 387 жилых домов в нескольких районах области, в основном в Мазановском и Селемджинском. Ещё 492 жилых дома подлежат капитальному ремонту. Также под восстановление попало 19 социально значимых объектов. Всего на восстановительные работы запланировано 1 млрд 300 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, циклон покинул Приамурье, но синоптики не дают утешительных прогнозов — в ближайшие дни в области будут идти дожди.