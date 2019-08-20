Благовещенск, , 09:09 — REGNUM

В Приамурье завершили подсчёт ущерба, нанесённого наводнением сельскому хозяйству области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Архип Куинджи. После грозы. 1879

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Подтопление и переувлажнение земли коснулось посевных площадей 287 хозяйств, 90 из которых являются сельхозпредприятиями, а остальные — КФХ и ИП в 16 районах Приамурья.

Всего оказались подтоплены и переувлажнены 261 тыс. 358,5 га посевных площадей. Большая часть площадей, 85%, пострадали от переувлажнения, остальное — от затопления и града.

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Как сообщало ИА REGNUM, общий ущерб от наводнения, нанесённый сельскому хозяйству региона, превышает 2 млрд рублей. Ущерб, нанесённый инфраструктуре области, частным владениям, составил более 3,5 млрд рублей.