Донецк, 20 августа 2019, 14:13 — REGNUM
Три боевика 501-го батальона 36-й бригады ВСУ задержаны по подозрению в убийстве сослуживца, заявили 20 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.
По данным разведки Народной милиции ДНР, в зоне ответственности 36-й бригады работает комиссия, состоящая из следователей и психологов, которые устанавливают обстоятельства случившегося.
В пресс-службе рассказали, что после убийства, боевики попытались скрыть следы преступления:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе съёмки постановочного ролика для украинских телеканалов ранения получил один боевик ВСУ.
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