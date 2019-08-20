Донецк, , 14:13 — REGNUM

Три боевика 501-го батальона 36-й бригады ВСУ задержаны по подозрению в убийстве сослуживца, заявили 20 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

По данным разведки Народной милиции ДНР, в зоне ответственности 36-й бригады работает комиссия, состоящая из следователей и психологов, которые устанавливают обстоятельства случившегося.

«В ночь с 18 на 19 августа в месте дислокации 501-го батальона 36-й бригады в районе населённого пункта Македоновка в ходе неуставных взаимоотношений… был убит боевик по фамилии Ушаков, накануне вернувшийся из отпуска», — сказано в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что после убийства, боевики попытались скрыть следы преступления:

«Сослуживцы доставили труп погибшего к ближайшим путям железной дороги, где обезглавили тело и положили на железнодорожные пути, пытаясь списать содеянное на несчастный случай».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе съёмки постановочного ролика для украинских телеканалов ранения получил один боевик ВСУ.

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