Донецк, , 15:29 — REGNUM

В результате серии взрывов на позициях украинских силовиков пострадал один из них, сообщили 19 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.

По словам представителя Народной милиции, в район населённого пункта Каменка, в расположение 92-й бригады ВСУ прибыла группа журналистов украинского телеканала «1+1». Позже наблюдатели зафиксировали серию взрывов на позициях украинских силовиков.

«Если изначально звучали глухие разрывы и в некотором отдалении от окопов, позволяющие определить их как имитационные, то в настоящее время разрывы происходят прямо на территории инженерных сооружений боевиков и могут быть идентифицированы как разрывы крупных боеприпасов», — рассказали в пресс-службе.

По данным разведки ДНР, в ходе записи постановочного репортажа, ранение получил один боевик ВСУ.

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