Донецк, 19 августа 2019, 15:29 — REGNUM
В результате серии взрывов на позициях украинских силовиков пострадал один из них, сообщили 19 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.
По словам представителя Народной милиции, в район населённого пункта Каменка, в расположение 92-й бригады ВСУ прибыла группа журналистов украинского телеканала «1+1». Позже наблюдатели зафиксировали серию взрывов на позициях украинских силовиков.
По данным разведки ДНР, в ходе записи постановочного репортажа, ранение получил один боевик ВСУ.
Читайте также: В ДНР прокомментировали заявления об «участии» России в боях под Иловайском