Сысерть, Свердловская область, , 11:44 — REGNUM

В Свердловской области проект строительства мусороперерабатывающего завода на юге региона под Сысертью исключён из списков рассматриваемых вариантов. Об этом заявил заместитель главы регионального министерства ЖКХ Егор Свалов в ходе заседания рабочей группы по реализации нацпроекта «Экология».

Как сообщает издание «Новый день», в ходе заседания чиновник отметил, что инициатива была отозвана компанией и отклонена правительством региона. При этом Егор Свалов подчеркнул, что в существующем списке проектов не было привязки к конкретной территории со своим кадастровым номером.

«Я считаю, эти инсинуации были искусственно раздуты. Для размещения полигонов и МСК рассматривается всегда несколько участков», — заявил замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области жители нескольких населенных пунктов в Сысертском городском округе выступили против строительства полигона и мусороперерабатывающего завода на территории округа. Они собрали около пяти тысяч подписей и организовали народный сход.

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Также в интернете была размещена соответствующая электронная петиция.

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