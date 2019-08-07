Сысерть, Свердловская область, , 08:18 — REGNUM

В Свердловской области жители ряда населённых пунктов Сысертского городского округа выступают против строительства завода по переработке мусора на территории муниципалитета. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook депутат регионального Заксобрания Вячеслав Вегнер.

Народный избранник сообщил, что сельчане собрали более пяти тысяч подписей. Также Вячеслав Вегнер сообщил, что 10 августа сразу после полудня жители близлежащих сёл и посёлков намерены провести народный сход в деревне Большое Сидельниково.

В свою очередь депутат считает, что региональные власти должны искать совместно с местными жителями решение о месте строительства мусороперерабатывающего завода. По его словам, Сысертский район — один из самых чистых в Свердловской области и сюда часто ездят жители областного центра, чтобы отдохнуть на природе.