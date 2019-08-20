Вроцлав, Польша, , 11:19 — REGNUM

На заводе компании LG Chem под Вроцлавом погиб 28-летний гражданин Украины, сообщила 19 августа Gazeta Wroclawska.

Трагедия произошла на заводе по производству аккумуляторов. Мужчину затянуло в один из механизмов производственной линии.

Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии, врачи не смогли ему помочь.

Трудовая инспекция расследует случившееся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в польском лесу было обнаружено тело украинского мигранта. Выяснилось, что мужчине на работе стало плохо, но работодатель, вместо оказания первой помощи, вывез его в лес и бросил умирать.

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